Μπακς: Ποιο σημείο από την MVP βραδιά του Γιάννη ξεχωρίζετε; (poll)

Ο «Greek Freak» έζησε μια μοναδική βραδιά καθώς πήρε το βραβείο του MVP στο ΝΒΑ και είδε ένα κομμάτι από τα όνειρα του να γίνεται πραγματικότητα. Οι Μπακς στηρίζουν τον ηγέτη τους και προσπαθούν να ξεχωρίσουν την καλύτερη στιγμή της βραδιά.

Τα «Ελάφια» μας καλούν να επιλέξουμε αν το κόκκινο χαλί και η εντυπωσιακή του εμφάνιση ή το βραβείο του MVP ή ο εκπληκτικός και συγκινητικός λόγος του ή όλα τα παραπάνω ξεχωρίζουν από την βραδιά του Γιάννη.

What was your favorite Giannis moment from the #NBAAwards?

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 27 Ιουνίου 2019