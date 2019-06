Ο Σμαρτ «ξεφτιλίζει» παιδάκι σε άμυνα και επίθεση! (vid)

Οι παίκτες του ΝΒΑ χαλαρώνουν στις καλοκαιρινές τους διακοπές και ο Μάρκους Σμαρτ βρέθηκε σε καμπ για να παίξει με παιδάκια. Ο παίκτης των Σέλτικς δεν είχε όρεξη να αφήσει τα πιτσιρίκια να κερδίσουν και ένα παιδάκι το γνώρισε αυτό με τον... άσχημο τρόπο. Πρώτα δέχτηκε μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα από τον ΝΒΑer και έπειτα αφού ο Σμαρτ τον γκρέμισε έπειτα του έβαλε καλάθι γελώντας μετά το τέλος.

Marcus Smart has no chill on the kids

(Via @JoeGiza)pic.twitter.com/fL6mjIuj50

— Bleacher Report (@BleacherReport) 26 Ιουνίου 2019