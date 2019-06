Ουίλιαμς για Τορόντο: «Στην αρχή το ερωτεύεσαι και μετά θες να φύγεις» (vid)

O Λου Ουίλιαμς που πέρασε μια χρονιά στο Τορόντο και τους Ράπτορς μίλησε για την εμπειρία του στον Καναδά και πιθανότατα η γεύση που του έχει μείνει δεν είναι και η πιο γλυκιά.

Μπορεί οι «δεινόσαυροι» να είναι πλέον πρωταθλητές, όμως ο παίκτης των Κλίπερς δεν είχε περάσει καλά εκεί κυρίως εξαιτίας της χώρας.

«Όταν πας εκεί, λατρεύεις να παίζεις για τους Ράπτορς, για ολόκληρη την χώρα. Μετά... τον τέταρτο τον πέμπτο μήνα μέσα στην σεζόν, θεέ μου, ήθελα να πάω σπίτι. Νιώθεις σαν να παίζεις κάπου εκτός Αμερικής. Ανυπομονούσαμε να πάμε για αγώνες απλά για να είμαστε στην Αμερική. Είναι μικρά πράγματα που ο κόσμος δεν σκέφτεται».

Lou Williams on Gilbert Arenas podcast today. Great Watch. Went in dept on why he loves the clippers so much. Also talked about why It'll be hard for the raptors to get and keep free agents, and why playing for toronto can be an inconvience, and much more. pic.twitter.com/uzUvQmDCYQ

