Καντέρ και Ραντλ «αρπάχτηκαν» με αφορμή τον Ζάιον! (pics)

Ο παίκτης των Μπλέιζερς ρωτήθηκε για τον Ζάιον Ουίλιαμσον και όπως φάνηκε δεν έχει ενθουσιαστεί τόσο όσο ο υπόλοιπος κόσμος του ΝΒΑ. Ο Καντέρ σχολίασε ότι ο νεαρός ρούκι μοιάζει με τον Ραντλ, απλά με καλύτερο άλμα και κάπου εκεί ήρθε η... πληρωμένη απάντηση του παίκτη.

O Ραντλ θυμήθηκε πως την τελευταία φορά που έπαιξαν οι δυο τους αντίπαλοι έχει 45 πόντους, οπότε πρότεινε στον Τούρκο να ηρεμήσει, με τον Καντέρ να το πηγαίνει ακόμα παραπέρα και να θυμάται ότι οι Πέλικανς έχασαν.

"I feel like he's Julius Randle with hops."@EnesKanter on Zion Williamson pic.twitter.com/d0iXjzZBCF — Herd w/Colin Cowherd (@TheHerd) 26 Ιουνίου 2019

Yo @EnesKanter last time you guarded me I had 45 relax bro lol — Julius Randle (@J30_RANDLE) 26 Ιουνίου 2019