Τόμας: «Το μόνο που χρειάζομαι είναι μια ευκαιρία»! (pic)

«Το μόνο που χρειάζομαι είναι μια ευκαιρία! Μια σωστή ευκαιρία όμως... Θα κάνω εγώ τα υπόλοιπα!», ήταν το μήνυμα... έκκλησής του, που έγραψε στο twitter.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, όσο ήταν στους Σέλτικς, ο 30χρονος γκαρντ που «έλαμπε», δεν έχει καταφέρει να βρει πλήρως τον εαυτό του.

«Κανείς δεν ήξερε τι να περιμένει μετά την επέμβασή μου πέρυσι. Πέρασα δύο καλοκαίρια με αποθεραπεία. Τώρα μπορώ να είμαι όλη μέρα στο γυμναστήριο, να δουλέψω το παιχνίδι μου ξανά και να χτίσω το σώμα μου ξανά. Να βρω ό,τι είχα το 2017», ανέφερε σε συνέντευξή του στο «ESPN».

Όσο για τους Νάγκετς, σχολίασε: «Οι Νάγκετς μου επέτρεψαν να πάρω το χρόνο μου και να επιστρέψω στο 100%. Όταν το βλέπω απ' έξω, το καταλαβαίνω. Έχασα 50 ματς, η ομάδα πήγαινε καλά και δεν ήταν εύκολο να με βάλει στα πλάνα της, με τόσους παίκτες. Δεν ήθελαν να χαλάσουν ό,τι είχαν και το καταλαβαίνω».

Τέλος, τόνισε: «Θα επιστρέψω στο σημείο που ήμουν. Είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να δείξω ξανά τι μπορώ να κάνω».

IT is confident he can return to his old self: "I'm going to get back to a level that I was playing at, I'm excited to show what I can do again," per @wojespn pic.twitter.com/lwfUcRJenK

— Bleacher Report (@BleacherReport) 27 Ιουνίου 2019