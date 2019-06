Μαγική η χρονιά για τον Πασκάλ Σιάκαμ, καθώς όχι μόνο κέρδισε το πρωτάθλημα με τους Ράπτορς, αλλά και προσωπικά αναδείχθηκε πιο βελτιωμένος παίκτης στο NBA. Στο βίντεο που ακολουθεί, μπορείτε να καταλάβετε τον λόγο της διάκρισης αυτής.

"SPICY P COMES THROUGH!"

After being named the 2018-19 Most Improved Player... we showcase @pskills43's TOP 10 PLAYS of the season! #KiaMIP pic.twitter.com/QMHy6nuyfw

— NBA (@NBA) June 26, 2019