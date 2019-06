Ακόμα ένα χρόνο «δεινόσαυρος» ο Γκασόλ (pic)

Η φετινή χρονιά ήταν μαγική για τους Ράπτορς, με τους... δεινόσαυρους να κατακτούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους το πρωτάθλημα του NBA. Ένας από τους παίκτες που συνέβαλαν τα μέγιστα στο να βρεθούν οι Καναδοί στην κορυφή, ήταν και ο Μαρκ Γκασόλ. Ο Ισπανός σέντερ που δικαίως θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους αμυντικούς, θα παραμείνει στο Τορόντο για ακόμα μία χρονιά. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στις ΗΠΑ, ο Γκασόλ που έχει option player στο συμβόλαιο του αξίας 25,6 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το καλοκαίρι του 2020, την ενεργοποίησε και έτσι θα συνεχίσει στους πρωταθλητές.

Toronto Raptors center Marc Gasol is exercising his $25.6M player option for next season, returning to the defending NBA champions, league sources tell ESPN. Gasol could’ve entered free agency.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2019