Το top-10 του αμυντικού Τζορτζ (vid)

Η φετινή χρονιά ήταν εξαιρετική για τον Πολ Τζορτζ με τον φόργουορντ των Θάντερ, ο οποίος ήταν υποψήφιος τόσο για τον τίτλο του MVP, όσο και για του καλύτερου αμυντικού. Στο πρώτο είδε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τον προσπερνά και στο δεύτερο τον Ρούντι Γκομπέρ. Ειδικά στην άμυνα πάντως, αν κρίνουμε και από το top-10 έφτασε κοντά στο να το κατακτήσει.

Doing it all on both ends... count down @Yg_Trece's TOP 10 DEFENSIVE PLAYS of the season! pic.twitter.com/gbr4IhzT78

— NBA (@NBA) June 26, 2019