Σνάιντερ για Κατσικάρη: «Ήταν φανταστική προσθήκη για της Γιούτα» (pic)

Ο 52χρονος τεχνικός βρέθηκε την σεζόν που ολοκληρώθηκε στο προπονητικό τιμ του Κουίν Σνάιντερ στη Γιούτα Τζαζ αλλά φέτος αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη για να αναλάβει τον πάγκο της Γκραν Κανάρια.

Ο προπονητής των «Μορμόνων» μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Κατσικάρη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν μια φανταστική προσθήκη στο προπονητικό τιμ την σεζόν που ολοκληρώθηκε. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για τις υπηρεσίες του στον οργανισμό. Το να επιστρέψει στην ACB ως πρώτος προπονητής, εκεί όπου είχε κάνει εξαιρετική καριέρα στο παρελθόν, αποτελεί απίστευτη ευκαιρία για εκείνον. Γνωρίζω πόσο δύσκολη ήταν η απόφαση που πήρε. Ανυπομονούμε για την επιτυχία του. Το μπάσκετ είναι παγκόσμιο παιχνίδι και εμείς θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε, να εξερευνούμε καινούργιες ευκαιρίες και να μαθαίνουμε από τους προπονητές όλων των χωρών».

Jazz coach Quin Snyder, on the departure of assistant Fotis Katsikaris: pic.twitter.com/bWfVxdfl2F

