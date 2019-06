Τα καλύτερα αμυντικά plays του MVP Αντετοκούνμπο! (vid)

MVP στο ΝΒΑ αναδείχθηκε ο εκπληκτικός Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφήνοντας πίσω του τους Τζέιμς Χάρντεν και Πολ Τζορτζ.

Επιπλέον βρέθηκε στην τριάδα για το βραβείο του καλύτερου αμυντικού, αλλά αυτό κατέληξε στον Ρούντι Γκομπέρ.

Η λίγκα έφτιαξε το TOP 10 με τις κορυφαίες φάσεις του Greek Freak στην άμυνα και σας τις παρουσιάζει.

Απολαύστε τον απόλυτο κυρίαρχο του ΝΒΑ

THE GREEK FREAK

Look back at @Giannis_An34's TOP 10 DEFENSIVE PLAYS of the season! pic.twitter.com/0SDjtDggiP

— NBA (@NBA) 26 Ιουνίου 2019