Ρόκετς: Θέλουν Μπάτλερ και... θυσιάζουν Καπέλα-Τάκερ-Γκόρντον! (pic)

Κινούνται δυναμικά οι Ρόκετς.

Σύμφωνα με τον Ζach Lowe, το Χιούστον πρόσφερει σε ομάδες τους Καπέλα, Τάκερ και Γκόρντον για να αδειάσει χώρο, αφού στοχεύει στον Τζίμι Μπάτλερ μέσω sign and trade.

Δηλαδή θέλουν να υπογράψει με την ομάδα της Φιλαδέλφεια και στη συνέχεια μέσω ανταλλαγής να πάει στο Χιούστον.

O Jimmy Buckets μένει ελεύθερος από τους Σίξερς και αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους free agents.

Στο παιχνίδι απόκτησης του είναι και οι Λέικερς με τους Χιτ.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 26 Ιουνίου 2019