Οι δύο δρόμοι του Ντουράντ στην free agency (pic)

Συγκεκριμένα ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ ο οποίος θα μείνει εννέα μήνες εκτός δράσης λόγω του σοβαρού τραυματισμού στον αχίλλειο τένοντα έχει να επιλέξει μεταξύ... παραμονή στο Γκόλντεν Στέιτ ή στην μετακόμιση σε κάποια άλλη ομάδα.

Πώς μεταφράζεται αυτό όσον αφορά τα χρήματα που θα λάβει; Σε περίπτωση που αποφασίσει να παραμείνει στους Ουόριορς, ο Ντουράντ θα μπορεί να πάρει max συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών το οποίο θα φτάνει τα 221,3 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή 44,3 εκατομμύρια τον χρόνο.

Αντίθετα, εάν και εφόσον να πάει σε άλλη ομάδα, τότε το max συμβόλαιο που θα υπογράψει θα είναι τετραετές και θα λάβει 164 εκατομμύρια δολάρια (41εκ.δολ. το χρόνο).

Now that Kevin Durant has declined his player option, here are the projected max contract options he'll be able to choose from this summer. pic.twitter.com/nh4qNSk8wh

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 26 Ιουνίου 2019