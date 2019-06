Γιανγκ σε Ντόντσιτς: «Το άξιζες τόσο πολύ... » (pic)

Αντίθετα από τους Ρόκετς που δεν πήραν τόσο καλά την ανάδειξη σε MVP του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αντί του Τζέιμς Χάρντεν, οι πιτσιρικάδες της βραδιάς έδειξαν ανωτερότητα και ο Τρέι Γιανγκ δίδαξε πως γίνεται. O νεαρός έχασε το βραβείο από τον εκπληκτικό Λούκα Ντόντσιτς και φυσικά έστειλε τα πιο θερμά του συγχαρητήρια.

«Συγχαρητήρια στον Λούκα Ντόντσιτς για μια τρομερή σεζόν!Το άξιζες τόσο πολύ!Τα σχέδια του Θεού για τον καθένα από εμάς είναι διαφορετικά. Δεν θα έπρεπε καν να είμαι εδώ... Θυμάσαι!Συνεχίζεται»

Congrats to my Guy @luka7doncic on a hell of a year !!! Very Deserving !!! Gods Plan for everybody is different I’m not even suppose to be here... Remember #ToBeContinued

