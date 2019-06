Μάβερικς: Προσφέρουν 158 εκατ. δολάρια στον Πορζίνγκις! (pic)

Ο Πορζίνγκις δεν έπαιξε καθόλου την σεζόν που πέρασε μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τους Μπακς.

Έκανε εντυπωσιακά πράγματα στους Νικς, ενώ στο ξεκίνημα αμφισβητήθηκε πολύ η επιλογή της διοίκησης να τον επιλέξει στο draft.

Mέτρησε 22.7 πόντους και 6.6 ριμπάουντ τη σεζόν 2017-18. Έχει να παίξει σε ματς από τις 7 Φλεβάρη του 2018.

Restricted free agent Kristaps Porzingis and the Dallas Mavericks will meet when free agency opens on June 30 and the franchise plans to offer Porzingis a full five-year, $158 million maximum contract, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 25 Ιουνίου 2019