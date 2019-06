Ο Γιορκ αποκτήθηκε μεσούσης της σεζόν από την ΑΕΚ αλλά δεν κατάφερε να βοηθήσει την «Ένωση» να προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Σε κάθε περίπτωση, ο 26χρονος γκαρντ - φόργουορντ θα προσπαθήσει να βρει ένα συμβόλαιο στο ΝΒΑ αφού θα λάβει μέρος στο summer league με τους Ορλάντο Μάτζικ

Here is the Orlando Magic's 2019 summer league roster: pic.twitter.com/3YVZoitosm

— Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) 25 Ιουνίου 2019