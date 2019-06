Σιάκαμ: Πρώτος παίκτης των Ράπτορς που αναδεικνύεται πιο βελτιωμένος! (pic)

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν ονειρική για τον Σιάκαμ.

Κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα με τους Ράπτορς, οι οποίοι κατέκτησαν το πρώτο της ιστορίας τους.

Ο Καμερουνέζος κέρδισε και το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη, όντας ο μοναδικός παίκτης των Καναδών όλων των εποχών που φτάνει σε αυτή τη διάκριση.

Βελτίωσε τις επιδόσεις του στο σκοράρισμα κατά 9.7 πόντους τη φετινή σεζόν, τους περισσότερους για παίκτη που έπαιξε 40 ματς σε κάθε αγωνιστική περίοδο.

