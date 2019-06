Ο Βινς Χάντερ θα προπονηθεί με τους Ουίζαρντς με σκοπό να κερδίσει μία θέση στο ρόστερ του summer league.

Η ομάδα της Ουάσιγκτον κάλεσε αρκετούς παίκτες γοα δοκιη και μεταξύ αυτών βρήκε χώρο και ο πρώην σέντερ της ΑΕΚ.

Roster for this week's minicamp in D.C.

featuring @Troy_Brown33, @rui_8mura, @admiralelite15, and more!#DCFamily pic.twitter.com/2BVMk3oql1

— Washington Wizards (@WashWizards) 24 Ιουνίου 2019