Η αρχηγός της εθνικής των ΗΠΑ... λάτρεψε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! (pic)

Η Λόιντ, θέλησε να «ποστάρει» το βίντεο με το οποίο συγκινείται και ο πιο... σκληρός, με όσα λέει ο Giannis για τους ανθρώπους που τον πίστεψαν και πολύ περισσότερο για τα αδέρφια του, τη μητέρα του και τον πατέρα του που έχει φύγει πλέον από τη ζωή.

«Αυτός ο τρόπος σκέψης... Αυτή η πνευματική δύναμη. Αυτή η αφοσίωση στη δουλειά. Και η πίεση. Το λάτρεψα» έγραψε χαρακτηριστικά η αρχηγός της γυναικείας εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.

The Mind. Mentality. Work ethic. And belief. Love this. https://t.co/NHeklna9zQ

— Carli Lloyd (@CarliLloyd) June 25, 2019