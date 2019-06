Ζήσης για Αντετοκούνμπο: «Παράδειγμα για δισεκατομμύρια ανθρώπους» (pic)

Ο Νίκος Ζήσης ενθουσιάστηκε με την κατάκτηση του βραβείου του MVP από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας ανέφερε στο twitter, «Είναι παράδειγμα προς μίμηση για δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Όποιος δουλεύει σκληρά και έχει τον κατάλληλο χαρακτήρα μπορεί να πετύχει τα πάντα. Είμαι περήφανος για αυτόν το νεαρό άνδρα. Μπράβο αγόρι μου»

@Giannis_An34 should be the example for billions of people around the world that if you work hard and you have character anything can happen. Proud of this young man. Μπράβο σου αγόρι μου https://t.co/DTuZhIlzgs

