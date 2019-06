Ο ΛεΜπρόν δεν μπορεί να πιστέψει πως ξεκινούν τα γυρίσματα του Space Jam (pic)

Εδώ και μήνες είναι γνωστή η συμμετοχή του ΛεΜπρόν Τζέιμς στη συνέχεια της ταινίας «Space Jam».

Ο «Βασιλιάς» θα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής και με τα γυρίσματα να ξεκινούν τις επόμενες μέρες, δεν μπορεί αν συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του.

Ο ΛεΜπρόν έγραψε στο twitter του πως, «αυτό ειλικρινά με άγγιξε. Ξεκινάμε τα γυρίσματα για το Space Jam 2. Μου φαίνεται τόσο απίθανο όλο αυτό. Από που ξεκίνησα, τι έζησα μεγαλώνοντας και τώρα έρχεται να προστεθεί αυτό. Αισθάνομαι ευγνώμων και ευλογημένος. Αυτό είναι τρελό».

Man this really just hit me! I’m really shooting Space Jam 2!! This is so surreal and doesn’t even make sense to me! Where I come from man and what I saw growing up this doesn’t add up to me! ! I’m truly grateful and beyond blessed. This is CRAZINESS.

— LeBron James (@KingJames) 25 Ιουνίου 2019