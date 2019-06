Ρόκετς: «Συγχαρητήρια στον Αντετοκούνμπο, αλλά διαφωνούμε» (vid)

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να ήταν εκείνος που είχε την καθολική αποδοχή και να συγκέντρωσε το 77% στην προτίμηση για τον MVP, οι Ρόκετς πάντως διαφωνούν και το είπαν ξεκάθαρα.

Σε μήνυμα που ανέβασαν στο twitter, αφού έδωσαν συγχαρητήρια χωρίς να αναφέρουν το όνομα του Γιάννη, τόνισαν όταν διαφωνούν με την απόφαση παραθέτοντας τα στατιστικά του Τζέιμς Χάρντεν, μαζί με ένα βίντεο από τα κατορθώματα του «μούσια».

Congrats to the new MVP, but we respectfully disagree.

@JHarden13

Finished Top 2 in MVP voting 4 out of the last 5 seasons

✔ 1st player in NBA history to avg at least 35.0ppg & 7.0apg in a single season

✔ Scored 40+ pts 28 times this season, 50+ 9 times & 60+ twice pic.twitter.com/UMmHARlNxg

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 25 Ιουνίου 2019