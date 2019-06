Δεν θα μπορούσε να απογοητεύσει τον Κόμπι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Black Mamba μοίραζε αποστολές το καλοκαίρι του 2017 και σε μια από αυτές έγραψε τη λέξη MVP για τον ηγέτη των Μπακς.

Ο Greek Freak δύο χρόνια μετά πήρε το βραβείο στα χέρια του και εκπλήρωσε πολύ γρήγορα την αποστολή-επιθυμία του θρύλου των Λέικερς.

Kobe challenged Giannis to win NBA MVP in 2017.

Nearly two years later, he answered the call pic.twitter.com/hiB8ovhzWH

— ESPN (@espn) 25 Ιουνίου 2019