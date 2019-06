Μάτζικ-Μπερντ: Βραβεύτηκαν για την προσφορά τους στο NBA! (pic)

Έδωσαν επικές μάχες στα 80s στα ματς των Λέικερς με τους Σέλτικς.

Το ΝΒΑ τίμησε τους Μάτζικ Τζόνσον και Λάρι Μπερντ με το βραβείο Lifetime Achievement Award για αυτά που πρόσφεραν στη λίγκα και το μπάσκετ.

Τεράστιες προσωπικότητες, παίκτες-θρύλοι που άφησαν το όνομα τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλήματος.

Ο γκαρντ των Λέικερς πανηγύρισε 5 τίτλους, ενώ ο Λάρι μέτρησε 3. Το μεγαλύτερο rivalry στην ιστορία του ΝΒΑ, εκείνο των Λέικερς με τους Σέλτικς στα 80s.

Congratulations to Larry Bird and Magic Johnson on receiving the 2019 Lifetime Achievement Award! #NBAAwards pic.twitter.com/hitiahqgFA

— NBA (@NBA) 25 Ιουνίου 2019