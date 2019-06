Για ακόμη μια σεζόν έκανε φοβερά πράγματα στον αμυντικό τομέα και οι δημοσιογράφοι του ΝΒΑ τον επιβράβευσαν.

Ο Ρούντι Γκομπέρ είναι ο αμυντικός στο ΝΒΑ για ακόμη μια σεζόν, αφήνοντας πίσω του τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Πολ Τζορτζ.

O ψηλός των Τζαζ τελείωσε τη σεζόν με 2.3 μπλοκ και 0.8 κλεψίματα μέσο όρο και ήταν ο εναρκτής εναέριας κυκλοφορίας των Μορμόνων.

Congratulations to @rudygobert27 on being the 2018-19 #KiaDPOY! #NBAAwards pic.twitter.com/fjgTDVPLtH

— NBA TV (@NBATV) 25 Ιουνίου 2019