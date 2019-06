Προπονητής της σεζόν ο Μπουντενχόλζερ! (pic & vid)

Εξαιρετική δουλειά στον πάγκο των Μπακς έκανε ο Μάικ Μπουντενχόλζερ.

Ο head coach των ελαφιών πήρε το βραβείο του προπονητή της σεζόν, αφού το Μιλγουόκι παρουσίασε σταθερότητα στη regular season και είχε το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε και αυτός το λιθαράκι του για αυτό το βραβείο.

Ο coach Bud νίκησε τους Ρίβερς και Μαλόουν που ήταν στην τελική τριάδα. Αυτή είναι η 2η φορά που παίρνει το βραβείο, αφού τα κατάφερε και το 2015 στους Χοκς.

The 2018-19 NBA Coach of the Year is… Mike Budenholzer! #NBAAwards pic.twitter.com/2YJEojiF0q

— NBA (@NBA) 25 Ιουνίου 2019