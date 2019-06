Αντετοκούνμπο: «Αν δεν βγω MVP, θα επιστρέψω του χρόνου» (vid)

Πεπεισμένος πως θα παλέψει για το βραβείο του MVP και του χρόνου έδειξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Αν δεν βγω MVP, θα επιστρέψω του χρόνου», ήταν τα λόγια του.

Στη συνέχεια μίλησε για τα αδέρφια του που βρίσκονται κοντά του, ενώ τόνισε πως θα είναι δύσκολο να πει ποιος θα κατακτήσει το βραβείο του MVP.

Για τον Θανάση είπε πως είναι εκρηκτικός, για τον Κώστα πως είναι μακρύς σαν αυτόν, ενώ τόνισε πως θα έβαζε τα λεφτά του στον Άλεξ και ανέφερε πως θα γίνει ένα... κτήνος.

Στο τέλος δήλωσε πως έμαθε καλύτερα το παιχνίδι και ανέφερε πως θέλει να βρεθει και πάλι στην κατάσταση να παλέψει για τον τίτλο.

"If I don't win MVP, I'll be back next year." - @Giannis_An34 #NBAAwards pic.twitter.com/rAGiX63rZ5

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Ιουνίου 2019