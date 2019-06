Ο MVP Αντετοκούνμπο συγκινεί μέσα και έξω από τα γήπεδα! (pics & vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των ΝΒΑ Αwards, αφού αναδείχθηκε MVP και έβγαλε έναν ανατριχιαστικό λόγο, μιλώντας για τον πατέρα του που έχει φύγει από τη ζωή.

Όλοι οι Έλληνες είναι υπερήφανοι για αυτό το παιδί. Ο Γιάνναρος είναι ο MVP του ΝΒΑ, νικώντας τους Χάρντεν και Τζορτζ.

The Greek Freak is your 2018-19 #KiaMVP ! #NBAAwards pic.twitter.com/0emnBvT6jq

Μια χρονιά που κλείνει ιδανικά για τον Greek Freak, ο οποίος λύγισε στον λόγο του μετά την ανάδειξη του σε κορυφαίο παίκτη της λίγκας. Ο σταρ των Μπακς συγκίνησε με τα όσα είπε και ειδικότερα όταν μίλησε για τον πατέρα που έχει φύγει από τη ζωή.

Τα λόγια του ήταν συγκλονιστικά.

To βραβείο του rookie της σεζόν πήγε στον Ντόντσιτς, ενώ πιο βελτιωμένος παίκτης αναδείχθηκε ο πρωταθλητής με τους Ράπτορς, Πασκάλ Σιάκαμ.

Ο Λου Ουίλιαμς αναδείχθηκε για 3η φορά στην καριέρα του κορυφαίος έκτος παίκτης, ενώ το highlight της σεζόν ήταν η 50άρα του Ντέρικ Ρόουζ με τη φανέλα των Τίμπεργουλβς.

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ επιβραβεύτηκε για την τρομερή σεζόν του, αφού πήρε το βραβείο του προπονητή της σεζόν, ενώ ξεχωριστή ήταν η στιγμή που ο Greek Freak συγκινήθηκε με τον λόγο του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Τον τίτλο του καλύτερου αμυντικού του ΝΒΑ κράτησε ο Ρούντι Γκομπέρ που νίκησε Αντετοκούνμπο και Τζορτζ, ενώ Μάτζικ και Μπερντ βραβεύτηκαν για την προσφορά τους στο ΝΒΑ.

Giannis gets emotional as he thanks his family after winning the #KiaMVP trophy.#NBAAwards pic.twitter.com/c2WrHZMB0k

— NBA TV (@NBATV) 25 Ιουνίου 2019