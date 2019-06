«Ο Λέοναρντ θα κάνει ραντεβού και με τους Μάβερικς» (pic)

Όπως ανέφερε ο διάσημος δημοσιογράφος Κρις Σέρινταν που επικαλείται πηγή κοντά στους Μάβερικς, το Ντάλας περιμένει το... δικό του ραντεβού με τον Καουάι Λέοναρντ τις επόμενες ημέρες.

Βέβαια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, τα media έχουν ως πρώτα φαβορί για την απόκτησή του, τους Τορόντο Ράπτορς και τους Λος Άντζελες Κλίπερς, ωστόσο οι Μάβερικς θα κάνουν την δική τους προσπάθεια.

A person very close to the #Mavs just told me that Dallas is expecting to get a meeting with unrestricted free agent @kawhileonard

— Chris Sheridan (@sheridanhoops) 24 Ιουνίου 2019