Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Μπλέιζερς και οι Χοκς προχώρησαν σε ένα trade το οποίο έστειλε τον Τέρνερ στην πόλη της Τζόρτζια και τον Μπέιζμορ στο Πόρτλαντ.

Ο Έβαν Τέρνερ μέτρησε φέτος 73 ματς έχοντας 6,8 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ ο Κεντ Μπέιζμορ είχε με τους Χοκς 11,6 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 2,3 τελικές πάσες.

Portland is trading Evan Turner to Atlanta for Kent Bazemore, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 24 Ιουνίου 2019