Συνάντηση Ίρβινγκ-Ντουράντ για να παίξουν στην ίδια ομάδα!

Σύμφωνα με τον Ρικ Μπούτσερ οι δύο σούπερ σταρ του ΝΒΑ είχαν συνάντηση προκειμένου να συζητήσουν την πιθανότητα να βρεθούν στην ίδια... μπασκετική στέγη.

Μάλιστα ο Ντουράντ αποκάλυψε ότι είναι... νευριασμένος με τους Ουόριορς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τον τραυματισμό του, ενώ όλες τα... προγνωστικά φέρνουν τους δύο παίκτες μαζί στους Μπρούκλιν Νετς!

Durant and Kyrie have reportedly met twice recently to “discuss their desire to continue their careers on the same team”



League exec also says KD is “really pissed off at the Warriors” following his Achilles injury, per @RicBucherhttps://t.co/KaQi0oJMX3 pic.twitter.com/t0jeqNLSVz

— Bleacher Report (@BleacherReport) 24 Ιουνίου 2019