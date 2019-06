Ο Αντετοκούνμπο και οι υποψήφιοι για όλα τα βραβεία της σεζόν του NBA (vids)

Η εκδήλωση του ΝΒΑ στην οποία θα βραβευτούν οι κορυφαίοι των κορυφαίων, ο πρωταγωνιστής είναι Έλληνας.

Ποιος θα το φανταζόταν αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διεκδικεί το βραβείο του MVP και του καλύτερου αμυντικού της σεζόν.

Ουσιαστικά με αυτή την εκδήλωση ολοκληρώνεται η φετινή σεζόν στην οποία πανηγύρισαν τον τίτλο οι Ράπτορς.

Οι κουβέντες μεταξύ θρύλων (Σακίλ, Μπάρκλεϊ) του NBA έχουν ξεκινήσει τόσο για τον MVP και τον καλύτερο αμυντικό.

Μεταξύ άλλων το NBA θα βραβεύσει τους Λάρι Μπερντ και Μάτζικ Τζόνσον για όσα έχουν πετύχει και κυρίως για όσα έχουν προσφέρει στο μπάσκετ.

Το gazzetta.gr σας παραθέτει αναλυτικά τους υποψήφιους σε κάθε κατηγορία.

MVP: Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μπακς), Τζέιμς Χάρντεν (Ρόκετς), Πολ Τζορτζ (Θάντερ).

Κορυφαίος ρούκι: Λούκα Ντοντσιτς (Μάβερικς), Τρέι Γιανγκ (Χοκς), Ντιάντρε Έιτον (Σανς).

Καλύτερος προπονητής: Μάικ Μπούντενχολζερ (Μπακς), Μάικ Μαλόουν (Νάγκετς), Ντοκ Ρίβερς (Κλίπερς).

Καλύτερος αμυντικός: Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μπακς), Πολ Τζορτζ (Θάντερ), Ρούντι Γκομπέρ (Τζαζ).

Καλύτερος έκτος παίκτης: Λου Γουίλιαμς (Κλίπερς), Μοντρέζλ Χάρελ (Κλίπερς), Ντομάντας Σαμπόνις (Πέισερς).

Πιο βελτιωμένος παίκτης: Πάσκαλ Σιάκαμ (Ράπτορς), ΝτιΆαρον Φοξ (Κινγκς), ΝτιΆντζελο Ράσελ (Νετς).

