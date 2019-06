Η παρουσίαση των Νικς στον «πενταδάτο» Μπάρετ (vid)

Οι Νιου Γιορκ Νικς επέλεξαν στο Νο3 του ντραφτ τον Αρ Τζέι Μπάρετ. Μετά την παρουσίασή τους στους δημοσιογράφους τον ξενάγησαν στο «MSG» και την ώρα που επρόκειτο να του δείξουν τον αγωνιστικό χώρο, έκαναν προσομοίωση της στιγμής που ο Μπάρετ θα παρουσιάζεται με την υπόλοιπη ομάδα στο κοινό.

Ο ίδιος έμεινε με ανοικτό το στόμα αφού αδυνατούσε να πιστέψει τη στιγμή.

The very first time Mike Walczewski introduced @RjBarrett6 in @TheGarden

(Via @nyknicks) pic.twitter.com/NeYN3sIyti

— The Knicks Wall (@TheKnicksWall) 23 Ιουνίου 2019