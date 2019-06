Το ταξίδι του Σιάκαμ από την Αφρική στο NBA (vid)

Ο Πασκάλ Σιάκαμ θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ακόμη ένας κάτοικος της Αφρικανικής ηπείρου, ωστόσο το πείσμα, οι ικανότητες, ο πατέρας του και φυσικά η τύχη τον βοήθησαν.

Το ΝΒΑ παρουσίασε εν τάχει το ταξίδι του φόργουορντ των Ράπτορς από την Αφρική μέχρι το NBA.

Ο λόγος; Το γεγονός ότι είναι υποψήφιος για την «Αυθεντική ιστορία» της Λίγκας.

"For me this moment is even more special because it's not just me... it's a family dream." #KiaMIP finalist @pskills43's "ORIGIN STORY" ahead of 2019 #NBAAwards Monday (6/24) at 9pm/et on @NBAonTNT! pic.twitter.com/v19Plao7Od

— NBA (@NBA) 24 Ιουνίου 2019