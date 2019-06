Γκριν: «Για να το πω ευγενικά, δεν θα πάμε στον Λευκό Οίκο» (vid)

Ο Γκριν φιλοξενήθηκε στο «Inside the Green Room» του Yahoo! Sports όπου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Απλώς, πιστεύω ότι δεν θα το αποδεχτούμε. Προσπαθώ να σέβομαι τους πάντες, σε κάθε τομέα ανεξάρτητα με το πόσο τρελή είναι η κατάσταση αλλά αυτός (σ.σ. Τραμπ) το κάνει πραγματικά δύσκολο. Το κάνει πολύ πολύ δύσκολο ώστε να σεβαστείς τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα και τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Για να το πω ευγενικά, νομίζω ότι δεν θα πάμε στον Λευκό Οίκο»

Raptors to the White House?

"To put it politely, I think it's a hard no." - @DGreen_14 pic.twitter.com/do6vyQa7O7

— Yahoo Sports Canada (@YahooCASports) 22 Ιουνίου 2019