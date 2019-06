Το NBA τιμά τους Λάρι Μπερντ και Μάτζικ Τζόνσον (pic)

Η εκδήλωση για τα βραβεία του NBA θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τρίτης με τον Σακίλ Ο' Νηλ να είναι ο οικοδεσπότης.

Εκτός από το βραβείο του MVP το οποίο διεκδικούν οι Αντετοκούνμπο, Χάρντεν και Πολ θα δοθούν και άλλα βραβεία.

Αυτό πάντως που θα κλέψει την... παράσταση είναι η τιμή που θα γίνει στους Λάρι Μπερντ και Μάτζικ Τζόνσον για όσα έχουν προσφέρει στο άθλημα και την Λίγκα.

Larry Bird and @MagicJohnson to receive Lifetime Achievement Award at 2019 NBA Awards presented by Kia on TNT!

⭐️ #NBAAwards: Monday 6/24, 9pm/et pic.twitter.com/GptRWVCNsU

— NBA (@NBA) 23 Ιουνίου 2019