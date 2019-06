«Όχι» των Ουίζαρντς στα 20 εκατομμύρια του Πάρκερ, αλλά θα συζητήσουν για νέο συμβόλαιο

Το συμβόλαιο του 24χρονου φόργουορντ ανέρχονταν στα 20 εκατομμύρια δολάρια για τη νέα σεζόν, αλλά στην Ουάσινγκτον δεν είναι διατεθειμένοι να προβούν σε ανανέωση. Όπως υποστήριξε ο Κρις Χέινς του Yahoo Sports, οι Ουίζαρντς αρνούνται την οψιόν του Τζαμπάρι ωστόσο θα καθίσουν να συζητήσουν για νέο συμβόλαιο, ξεκινώντας από μηδενική βάση! Φέτος ο Πάρκερ είχε 14,5 πόντους και 6,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Yahoo Sources: Washington Wizards will decline $20 million team option on Jabari Parker, but there’s mutual interest in re-signing. https://t.co/7l8njqXvUE

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 22, 2019