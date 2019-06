«Κλίπερς και Μάβερικς στο κυνήγι του Χόρφορντ» (pic)

Η αλήθεια είναι ότι το Ντάλας έχει εκφράσει από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον προκειμένου να εντάξει στο ρόστερ του τον Δομηνικανό σέντερ. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που είναι free agent ενώ όπως έχει προκύψει δεν πρόκειται να ανανεώσει στους Σέλτικς.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος της «Boston Herald» Στιβ Μπάλπετ, ο Χόρφορντ έχει «κεντρίσει» και το ενδιαφέρον των Λος Άντζελες Κλίπερς, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει πολύ θετικά το συγκεκριμένο ενδεχόμενο σε περίπτωση που μετακομίσει στην ομάδα και ο Καουάι Λέοναρντ.

The two teams I've been hearing from last Monday for Al Horford are the Clippers and Dallas. Still think the Clips make the most sense, especially if they can land Kawhi Leonard. Dallas might be shaky on a fourth year for Al, who turned 33 earlier this month.

— Steve Bulpett (@SteveBHoop) 22 Ιουνίου 2019