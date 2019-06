«Οι Πέλικανς θα κινηθούν για τον Μαρκ Γκασόλ» (pic)

Ο Ισπανός σέντερ μπορεί να κάνει opt in και να λάβει άλλα 25,6 εκατομμύρια δολάρια για την σεζόν 2019-2020. Θα το κάνει όμως; Το βέβαιο είναι ότι οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς περιμένουν στη... γωνία και ετοιμάζουν τη δική τους πρόταση προκειμένου να τον αποκτήσουν.

Όπως ανέφερε ο Φλέτσερ Μάκελ από τον τηλεοπτικό σταθμό WDSU της Νέας Ορλεάνης, οι Πέλικανς τον έχουν ήδη πλησιάσει και έχουν συζητήσει μαζί του το ενδεχόμενο να γίνει μέλος των Πέλικανς!

One day to pay attention to this week.

Thursday, June 27th.



That’s when Marc Gasol has to opt into or out of the final year of his contract.

Most expect him to opt in, but if he becomes free agent, NBA source tells me: “Pelicans have had conversations about landing him.” pic.twitter.com/wEVNOXL3wz

— Fletcher Mackel (@FletcherWDSU) 22 Ιουνίου 2019