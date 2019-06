Όταν ο Ράσελ έλεγε ότι θέλει να παίξει στην ίδια πεντάδα με ΛεΜπρόν και Ντέιβις! (vid)

Πριν από τέσσερα χρόνια, όταν και είχε επιλεγεί από τους Λέικερς στο νούμερο «2» του draft, ο Ντ' Άντζελο Ράσελ είχε ρωτηθεί για τους τέσσερις παίκτες που θα ήθελε στην ίδια πεντάδα μαζί του.

Μαντέψτε! Οι δύο από αυτοί ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Άντονι Ντέιβις! Ο πρώτος βρίσκεται από πέρυσι στο Λος Άντζελες, ενώ έχει οριστικοποιηθεί και το trade που θα στείλει τον «φρύδια» στο STAPLES Center!

Και όλα αυτά τη στιγμή που οι Λέικερς θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο με τις δηλώσεις του Ράσελ.

4 years ago, D'Angelo Russell put LeBron and Anthony Davis in his "dream" starting 5.



(via @LakersNation) pic.twitter.com/s3CF5eXG0U

— SportsCenter (@SportsCenter) 23 Ιουνίου 2019