Ο Κόλεϊ Στάιν θέλει να αποχωρήσει από το Σακραμέντο (pic)

Ο 26χρονος σέντερ βρέθηκε τα τέσσερα τελευταία χρόνια στους Κινγκς έχοντας αγωνιστεί σε 295 ματς με 10,1 πόντους κατά μέσο όρο, 6,4 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ και 53% στα σουτ εντός παιδιάς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζέισον Άντερσον της «Sacramento Bee», ο Κόλεϊ Στάιν θα αναζητήσει σε άλλη ομάδα τη συνέχεια της καριέρας του, θέλοντας να αντιμετωπίσει μια διαφορετική πρόκληση.

BREAKING: Kings center Willie Cauley-Stein wants out of Sacramento. Cauley-Stein's agent tells me Willie would prefer to become an unrestricted free agent so he can pursue other opportunities.https://t.co/hoplGzarOp

— Jason Anderson (@JandersonSacBee) 23 Ιουνίου 2019