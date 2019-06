Η Ένωση Ρεπόρτερ ΝΒΑ εξαπέλυσε επίθεση στους Νικς

Οι Νικς ενημέρωσαν πως οι δημοσιογράφοι της «New York Daily News» ήταν ανεπιθύμητοι στην παρουσίαση των Μπάρετ και Μπραζντέικις κι έτσι δεν τους επέτρεψαν την είσοδο.

Η Ένωση Ρεπόρτερ NBA πέρασε στην αντεπίθεση βγάζοντας ανακοίνωση κατά των Νικς.

Αναλυτικά: «Η απόφαση των Νικς να απαγορεύσουν στην Daily News την είσοδο στην παρουσίαση των Μπάρετ και Μπραζντέικις κρίνεται ως απαράδεκτη και αντιεπαγγελματική. Ο Τζέιμς Ντόλαν, ιδιοκτήτης των Νικς, δήλωσε ως με τη συγκεκριμένη απαγόρευση έστειλε ένα... μήνυμα στο συγκεκριμένο Μέσο.

Το μόνο μήνυμα που έστειλε στην πραγματικότητα είναι πως συμπεριφέρεται ως... νταής όταν κάποιο δημοσίευμα δεν τον βρίσκει σύμφωνο. Η Ένωση μας είναι στο πλευρό των συναδέλφων μας και καταδικάζει κάθε προσπάθεια φίμωσης της αλήθειας προς το κοινό».

The PBWA has issued a statement in response to the New York Knicks' ban of New York Daily News journalists from a news conference to introduce the Knicks' 2019 draft picks: https://t.co/W6uYvrZzZK

— The PBWA (@ProHoopsWriters) 22 Ιουνίου 2019