Με Σακίλ οικοδεσπότη, η εκδήλωση για το βραβείο του MVP (pic)

Η γιορτή για την ανάδειξη του MVP στο ΝΒΑ θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της 25ης Ιουνίου.

Ένας εκ των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τζέιμς Χάρντεν και Πολ Τζορτζ θα πάρει το βραβείο του Πολυτιμότερου Παίκτη στο σπίτι του.

Ο Σακίλ Ο' Νηλ όπως ανακοινώθηκε θα είναι ο οικοδεσπότης της τελετής για λογαριασμού του τηλεοπτικού δικτύου που θα καλύψει την εκδήλωση.

Who will take home this season's #KiaMVP trophy? @SHAQ hosts the 2019 #NBAAwards - Monday, June 24 on TNT. pic.twitter.com/QUkxc9LczF

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 22 Ιουνίου 2019