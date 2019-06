Η ομάδα του Κάουνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ στις 13/06, αλλά το μέλλον του εκεί μοιάζει αβέβαιο.

Ο 24χρονος σέντερ θα πάρει μέρος στο Summer League με τους Κλίπερς και θα «ψαχτεί» όπως φαίνεται για το ΝΒΑ, καθώς έχει opt out για την κορυφαία λίγκα στο συμβόλαιό του.

NBA out clause in Nigel Hayes contract with Zalgiris, heading to LA Clippers for Summer League. https://t.co/2sPLST9Zqo

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 22 Ιουνίου 2019