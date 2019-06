Ο Τάκο Φολ θα παίξει με τους Σέλτικς στο summer league (pic)

Έκπληξη προκάλεσε η μη επιλογή του Τάκο Φολ στη διαδικασία του ντραφτ.

Ο Αφρικανός γίγαντας ήρθε σε συμφωνία με τους Σέλτικς να υπογράψει δεκαήμερο συμβόλαιο για την προετοιμασία με σκοπό να αγωνιστεί στο summer league του Λας Βέγκας.

Ο Φολ θα προσπαθήσει να πείσει τους Σέλτικς ή άλλες ομάδες να ασχοληθούν μαζί του.

Tacko Fall will sign an Exhibit 10 contract with the Boston Celtics, a source told ESPN. Pencil in July 8th at 430 at Thomas and Mack for your first TACKO Vegas Summer League fix.

