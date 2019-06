NBA draft: Οι 17 μη Αμερικανοί παίκτες που θα μας απασχολήσουν (pics)

Φοβερός ο Ζάιον Ουίλιαμσον, τρομερός ο Τζα Μοράντ, απίθανος ο Ντε' Άντρε Χάντερ, αλλά υπάρχουν κι άλλοι παίκτες που αναμένεται να εντυπωσιάσουν με τα κατορθώματά τους στο παρκέ και - γιατί όχι; - να κατακτήσουν τις ΗΠΑ, κι ας μην είναι από εκεί.

Πρόκειται για τους 17 παίκτες (εκτός των ΗΠΑ) που επελέγησαν στο draft του ΝΒΑ και θα καταπλήξουν με τις ικανότητές τους. Άλλοι λίγο πιο εύκολα, κι άλλοι λίγο πιο δύσκολα.

Έξι από αυτούς είναι Καναδοί, ενώ δύο έγραψαν ιστορία για πρώτη φορά!

Το gazzetta.gr παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να ξέρεις, για να έχεις μια πρώτη εικόνα!

No3 R.J. BARRET - ΚΑΝΑΔΑΣ

Ο 19χρονος γκαρντ/φόργουορντ έμεινε στο κολέγιο (Duke) μόλις για μια χρονιά και αποφάσισε να μπει νωρίς στα... βαθιά, αφού τον επέλεξαν οι Νικς στο Νο3. Γεννήθηκε στο Τορόντο και είναι γιος του Ρόουαν Μπάρετ, ο οποίος πέρασε από την Δάφνη το 2001, ενώ η μητέρα του, Κίσα Ντουχάνι, έκανε στίβο. Στην τελευταία του σεζόν στο High School (Montverde Academy) πήρε τα βραβεία Naismith Prep Player of the Year και Gatorade National Player of the Year. Έγινε ο πρώτος παίκτης, μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, που πήρε όλα ατομικά τα βραβεία στο σχολείο και κατέκτησε και το πρωτάθλημα.

Με την εθνική Καναδά U19 κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο 2017 και αναδείχθηκε MVP, ενώ έκανε και το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα φέτος, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019.

Από μικρός ήταν μέσα στο μπάσκετ, καθώς ο πατέρας του πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του στην Γαλλία και το Ισραήλ, ενώ ο Στιβ Νας είναι ο νονός του κι έχει προπονηθεί αρκετές φορές μαζί του. Μιλάει άπταιστα γαλλικά.

Ομάδα: Νιου Γιορκ Νικς

Ημ/νία Γεν.: 14/06/2000

Ύψος: 2.01μ

Κολέγιο: Duke (2018-19)

Στατιστικά '19: 22.6π., 4.3ασ., 7.6ρ., 38 ματς

Διακρίσεις: Consensus first-team All-American (2019), Jerry West Award (2019), First-team All-ACC (2019), McDonald's All-American (2018), Jordan Brand Classic (2018), Nike Hoop Summit (2017–2018), Gatorade National Player of the Year (2018), Mr. Basketball USA (2018), Naismith Prep Player of the Year (2018), Morgan Wootten National Player of the Year (2018), FIBA Under-19 World Cup MVP (2017), 2019 USA Today College Basketball Player of The Year, Jordan Brand Classic International MVP (2016)

Μετάλλια: 2017 χρυσό Παγκόσμιο U19, 2015 ασημένιο FIBA Americas U16

Νο9 RUI HACHIMURA - ΙΑΠΩΝΙΑ

Ο 21χρονος φόργουορντ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Ιάπωνας που επελέγη σε draft, αφού τον πήραν οι Ουίζαρντς! Γεννήθηκε το 1998 στην Τογιάμα, πέρασε μια τριετία στο Gonzaga κι ήταν ο πέμπτος Ιάπωνας που αγωνίστηκε στο κολεγιακό πρωτάθλημα και ο πρώτος που έφτασε στην March Madness. Είναι διεθνής με την Ιαπωνία.

«Ρούι» σημαίνει «οχυρό» στα ιαπωνικά, αλλά και βάση (αυτή του μπέιζμπολ), και πήρε το όνομά του από τον παππού του που ήταν φανατικός με το μπέιζμπολ, στο οποίο έκανε και τα πρώτα του βήματα, πριν αποφασίσει να στραφεί στο μπάσκετ.

Το 2015 εξέφρασε το ενδιαφέρον του μέσω του National Letter of Intent να παίξει για το Gonzaga, αλλά τον πρώτο καιρό δυσκολεύτηκε αρκετά με την γλώσσα. Εκφράστηκαν ανησυχίες ότι θα έπρεπε να πάει σε ένα προπαρασκευαστικό σχολείο, ώστε να προετοιμαστεί και να επιστρέψει. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι καταλαβαίνει το 80% των Αγγλικών, αλλά μιλά μόνο το 30-40% αυτών. Ωστόσο, κατάφερε να βελτιώσει τους βαθμούς του και να αγωνιστεί με την φανέλα του κολεγίου του.

Ομάδα: Ουάσινγκτον Ουίζαρντς

Ημ/νία Γέν.: 08/02/1998

Ύψος: 2.03μ

Κολέγιο: Gonzaga

Στατιστικά '19: 19.7π., 6.5ρ., 37 ματς

Διακρίσεις: Consensus first-team All-American (2019), Julius Erving Award (2019), WCC Player of the Year (2019), 2× First-team All-WCC (2018, 2019)

No15 SEKOU DOUMBOUYA - ΓΑΛΛΙΑ

Ο Γάλλος φόργουορντ, που γεννήθηκε στη Γουϊνέα το 2008, επελέγη λίγο χαμηλότερα, από όσο αναμενόταν στο draft, και κατέληξε στους Πίστονς.

Σε ηλικία ενός έτους μετακόμισε με την μητέρα του, τα τρία αδέρφια του και έναν του ξάδερφο σε ένα μικρό διαμέρισμα στη Γαλλία, ενώ ο πατέρας του παρέμεινε στο Κονακρί της Γουϊνέας, καθώς ήταν στρατιωτικός. Αρχικά ασχολήθηκε με το μπάσκετ, αλλά πήρε απότομα ύψος και το γύρισε στο μπάσκετ.

Άρχισε την καριέρα του το 2013 στην τοπική CJF Les Aubrais, ενώ παρακολούθησε και το πρόγραμμα του INSEP (National Institute of Sport, Expertise, and Performance), από το οποίο έχουν περάσει μεγάλα ονόματα, όπως ο Τόνι Πάρκερ, ο Κλιντ Καπέλα, ο Μπορίς Ντιόη Σαντρίν Γκρουντά, ο Ζοφρί Λοβέρν και άλλοι.

Τα επαγγελματικά του βήματα τα έκανε το 2016 στην Πουατιέ, όπου κι έμεινε μια διετία, για να βρεθεί στη Λιμόζ. Το 2016 έγινε ο νεότερος παίκτης που έκανε ντεμπούτο με την U18 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2016 της Τουρκίας, όπου και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Ομάδα: Ντιτρόιτ Πίστονς

Ημ/νία Γέν.: 23/12/2000

Ύψος: 2.06μ

Κολέγιο: -

Προηγ. Ομάδα: Λιμόζ

Στατιστικά '19: 7.2π., 3.0ρ., 39 ματς

Διακρίσεις: Pro B Best Young Player (2018)

Μετάλλια: χρυσό, 2016 Ευρωπαϊκό U18

No17 NICKEIL ALEXANDER-WACKER - ΚΑΝΑΔΑΣ

Γεννηθείς το 1998 στο Τορόντο, ο Αλεξάντερ-Ουόκερ έπαιξε για τρία σχολεία: το Vaughan Secondary School, το St. Louis Christian Academy και το Hamilton Heights Christian Academy. Στο τελευταίο, μάλιστα, ήταν συμπαίκτης με τον ξάδερφό του, Shai Gilgeous-Alexander, με τον οποίο είναι πολύ κοντά και ζούσαν στο ίδιο δωμάτιο.

Το 2016 επέλεξε να πάει στο Virginia Tech, απορρίπτοντας προτάσεις από το USC και το Maryland. Το 2017 τον έφερναν στο Νο74 των πρόσπεκτς του ΝΒΑ.

Έπαιξε με την εθνική Καναδά στο Ευρωπαϊκό U18 το 2016 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ ήταν και πρώτος σκόρερ του τουρνουά, με 17.4 πόντους κατά μέσο όρο.

Ομάδα: Νιου Όρλεανς Πέλικανς

Ημ/νία Γέν.: 02/09/1998

Ύψος: 1.96μ

Κολέγιο: Virginia Tech

Στατιστικά '19: 16.2π., 4.0ασ., 4.1ρ., 1.9κλ. 34 ματς

Διακρίσεις: Third-team All-ACC (2019)

Μετάλλια: ασημένιο, 2016 Ευρωπαϊκό U18

Νο18 GOGA BITADZE - ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο 19χρονος σέντερ είναι γνωστός σε όσους παρακολούθησαν φέτος την Euroleague, στην οποία αγωνίστηκε με την Μπουντούτσνοστ, ενώ πήρε και το βραβείο του «Rising Star».

Ο Γεωργιανός γεννήθηκε το 1999 στο Sagarejo, μια πόλη περίπου 11.000 κατοίκων. Ο πατέρας του ήταν επίσης παίκτης, αλλά η καριέρα του έλαβε πρόωρα τέλος, λόγω τραυματισμού. Άρχισε το μπάσκετ από τα 6 του, επειδή ήταν ψηλός, και είδωλά του ήταν οι Ζάζα Πατσούλια, Τόρνικε Σενγκέλια, Πάου Γκασόλ και Σακίλ Ο' Νιλ.

Άρχισε το 2015 την καριέρα του στην Vita Tbilisi, ακολούθησε η Μέγκα Μπεμάξ (2016-19) και οι δανεισμοί σε Σμεντέρεβο και Μπουντούτσνοστ, με την οποία συμμετείχε και στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έπαιξε στις μικρές εθνικές της Γεωργίας, ενώ το 2017 κλήθηκε για το Eurobasket, αλλά υπέστη τραυματισμό στη γάμπα. Έκανε, όμως, το ντεμπούτο του στις 24/11/17 ενάντια στην Γερμανία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας.

Η φωτογραφία στην οποία κάθεται ολομόναχος στην Συνέντευξη Τύπου, δίπλα στον Ζάιον Ουίλιαμσον που ήταν «πνιγμένος» από δημοσιογράφους, έγινε viral, με τους Ντουέιν Ουέιντ και Ντρέιμοντ Γκριν να εκφράζουν τη στήριξή τους στον Γεωργιανό.

Ομάδα: Ιντιάνα Πέισερς

Ημ/νία Γέν.: 20/07/1999

Ύψος: 2.12μ

Κολέγιο: -

Προηγ. Ομάδα: Μπουντούτσνοστ

Στατιστικά '19: 13.9π., 6.3ρ., 1.1ασ., 1.9τ., 51 ματς

Διακρίσεις: EuroLeague Rising Star (2019), Montenegrin Cup winner (2019), Serbian Super League MVP (2019), Adriatic League MVP (2019), All-Adriatic League Team (2019), Adriatic League Top Prospect (2019), Adriatic League blocks leader (2019), Junior Adriatic League champion (2018), Junior Adriatic League MVP (2018), All-Junior Adriatic League Team (2018)

No19 LUKA SAMANIC - ΚΡΟΑΤΙΑ

Γεννήθηκε στο Ζάγκρεμπ το 2000. Ο πατέρας του Μάρκο, έπαιξε επαγγελματικά μπάσκετ για 19 χρόνια και συμμετείχε στην Euroleague με την Κρκα. Λόγω της καριέρας του πατέρα του, έχει ζήσει σε Βέλγιο, Σλοβενία και Γερμανία. Μικρός έπαιζε ποδόσφαιρο, χάντμπολ και τένις, ένω έκανε και breakdancing.

Στα 11 ασχολήθηκε με την πορτοκαλί μπάλα, ξεκινώντας από τα τμήματα υποδομής της Ζάγκρεμπ. Το 2016 υπέγραψε ερασιτεχνικό συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα και το 2017 έκανε το ντεμπούτο του με την δεύτερη ομάδα των Καταλανών. Το 2018-19 φόρεσε την φανέλα της Ολίμπια Λιουμπλιάνας, αφού η μεταγραφή του στη Ζαντάρ δεν είχε αίσιο τέλος. Είναι διεθνής με την Κροατία και το 2017 κατέκτησε το χρυσό στη Β' Κατηγορία του Ευρωπαϊκού U18, παίρνοντας τον τίτλο του MVP.

Είδωλό του είναι πρωτίστως ο Τόνι Κούκοτς, ενώ θαυμάζει επίσης και τους Κρίσταπς Πορζίνγκις και Κέβιν Ντουράντ.

Ομάδα: Σαν Αντόνιο Σπερς

Ημ/νία Γέν.: 09/01/2000

Ύψος: 2.10μ

Κολέγιο: -

Προηγ. Ομάδα: Ολίμπια Λιουμπλιάνας

Στατιστικά '19: 8.0π., 4.8ρ., 50 ματς

Διακρίσεις: FIBA Europe Under -18 Championship B MVP (2017)

Μετάλλια: χρυσό, FIBA Europe Under -18 Championship 2017

Νο21 BRANDON CLARKE - ΚΑΝΑΔΑΣ

Παιδί Καναδής μητέρας και Τζαμαϊκανού πατέρα, ο φόργουορντ των Γκρίζλις είδε το πρώτο φως το 1996 στο Βανκούβερ. Σε ηλικία 3 ετών, οι γονείς του μετακόμισαν στην Αριζόνα και κάποια χρόνια αργότερα μαθήτευσε στο Desert Vista High School.

Τη διετία 2015-17 την πέρασε στο San Jose State και στη συνέχεια φόρεσε την φανέλα του Gonzaga. Έχει αρκετές ατομικές διακρίσεις και πλέον ανήκει στους Μέμφις Γκρίζλις, αφού οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ τον αντάλλαξαν αμέσως, μόλις τον επέλεξαν.

Ομάδα: Μέμφις Γκρίζλις

Ημ/νία Γέν.: 19/09/1996

Ύψος: 2.03μ

Κολέγιο: Gonzaga

Στατιστικά '19: 16.9π., 8.6ρ., 1.9ασ., 1.2κλ., 3.1τ., 37 ματς

Διακρίσεις: Third-team All-American – AP, SN (2019), WCC Defensive Player of the Year (2019), WCC Newcomer of the Year (2019), First-team All-WCC (2019), Mountain West Sixth Man of the Year (2016), First-team All-Mountain West (2017), Mountain West All-Defensive Team (2017)

No27 MFIONDU KABENGELE - ΚΑΝΑΔΑΣ

Ακόμα ένας Καναδός στη λίστα! Ο Καμπενγκέλε γεννήθηκε στο Οντάριο το 1997 και παίζει στη θέση του πάουερ φόργουορντ.

Πήγε στο Corpus Christi High School και στο Bosco Institute. Πέρασε την τελευταία διετία στο Florida State, με την δεύτερη χρονιά να σημειώνει θεαματική εξέλιξη.

Ομάδα: Λος Άντζελες Κλίπερς

Ημ/νία Γέν.: 14/08/1997

Ύψος: 2.08μ

Κολέγιο: Florida State

Στατιστικά '19: 13.2π., 5.9ρ., 1.5τ., 37 ματς

Διακρίσεις: ACC Sixth Man of The Year (2019)

Νο31 NICOLAS CLAXTON - ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

Ο 20χρονος πάουερ φόργουορντ πήρε το... μικρόβιο του μπάσκετ από τον πατέρα του, Τσαρλς, ο οποίος ήταν επαγγελματίας παίκτης και πέρασε μια χρονιά (1995-96) στους Μπόστον Σέλτικς.

Γεννήθηκε στη Νότια Καρολίνα και πήγε στο Legacy Charter School, στο οποίο ξεχώρισε. Το Georgia έγινε το κολέγιό του για τη διετία 2017-19, ενώ είναι διεθνής με την εθνική Παρθένων Νήσων και το προηγούμενο καλοκαίρι έκανε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα.

Ομάδα: Μπρούκλιν Νετς

Ημ/νία Γέν.: 17/04/1999

Ύψος: 2.11μ

Κολέγιο: Georgia

Στατιστικά '19: 13.0π., 8.6ρ., 1.8ασ., 1.1κλ., 2.5τ.

Διακρίσεις: Second-team All-SEC – Coaches (2019)

No34 BRUNO FERNANDO - ΑΝΓΚΟΛΑ

Μετά τον Ρούι Χατσιμούρα, και ο 20χρονος έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Ανγκολέζος που επιλέγεται από ομάδα στο draft του ΝΒΑ.

Άρχισε το μπάσκετ στη γενέτειρά του, Λουάντα, και το 2014 τον... εντόπισαν scouts από τις ΗΠΑ στο Παγκόσμιο U17. Πήγε στο Montverde Academu και IMG Academy και το 2017 φόρεσε την φανέλα του Maryland.

Το 2016 έκανε το ντεμπούτο του με την ανδρική εθνική ομάδα και συμμετείχε στο Προολυμπιακό Τουρνουά του Βελιγραδίου. Το 2016 οδήγησε την U18 στο χρυσό μετάλλιο του Αφρικάνικου Πρωταθλήματος.

Στο draft επελέγη από τους Σίξερς, αλλά κατέληξε στους Χοκς μέσω trade.

Ομάδα: Ατλάντα Χοκς

Ημ/νία Γέν.: 15/08/1998

Ύψος: 2.08μ

Κολέγιο: Maryland

Στατιστικά '19: 13.6π., 10.6ρ., 2.0ασ., 1.9τ., 34 ματς

Διακρίσεις: First-team All-Big Ten (2019), Big Ten All-Defensive team (2019), Big Ten All-Freshman team (2018)

Νο35 MARCOS LOUZADA SILVA (DIDI) - ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Ο Μάρκος Ενρίκε Λουζάντα Σίλβα ή αλλιώς - και πιο σύντομα - Ντίντι (Didi) γεννήθηκε στο Cachoeiro de Itapemirim της Βραζιλίας και το πρώτο άθλημα που δοκίμασε ήταν το φούτσαλ!

Στα 10 του, όμως, στράφηκε στο μπάσκετ, στο οποίο ξεχώρισε αμέσως και στα 15 του πήγε στην βραζιλιάνικη Franca. Άρχισε από τις μικρές ομάδες και το 2017 έκανε το ντεμπούτο του με την ανδρική του συλλόγου.

Το 2015 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με την εθνική U15 στο FIBA South America U15 Championship. Το 2018 έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την ομάδα ανδρών στα προκριματικά για το Παγκόσμιο της Κίνας.

Ομάδα: Ατλάντα Χοκς

Ημ/νία Γέν.: 07/02/1999

Ύψος: 1.95μ

Κολέγιο: -

Προηγ. Ομάδα: Franca

Στατιστικά '19: 10.6π., 2.8ρ., 48 ματς

Διακρίσεις: Nike Hoop Summit (2019), LDB champion (2016)

Μετάλλια: χρυσό, 2014 FIBA South America U15 Championship

Νο37 DEIVIDAS SIRVYDIS - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Ακόμα ένας παίκτης που ασχολήθηκε με την πορτοκαλί μπάλα εξαιτίας του πατέρα του, Βιτζίνιους, που ήταν επαγγελματίας μπασκετμπολίστας. Ρωσία, Γερμανία, Τσεχία και Κύπρος έγιναν σταθμοί της ζωής του 19χρονου γκαρντ, ο οποίος μπήκε στα παρκέ από τα 7 του.

Γεννήθηκε στο Βίλνιους και έκανε το ντεμπούτο του στο λιθουανικό πρωτάθλημα στα 16 του (29/05/17) με τη Ρίτας κι έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίζεται στη λίγκα, ξεπερνώντας τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Το 2018 αγωνίστηκε στο Euroleague Basketball Next Generation Tournament και πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.

Ομάδα: Ντάλας Μάβερικς

Ημ/νία Γέν.: 10/06/2000

Ύψος: 2.02μ

Κολέγιο: -

Προηγ. Ομάδα: Rytas Vilnius

Στατιστικά '19: 5.8π., 2.0ρ., 60 ματς

Διακρίσεις: King Mindaugas Cup winner (2019), Next Generation Tournament MVP (2018)

No 39 ALEN SMAILAGIC - ΣΕΡΒΙΑ

Ο 18χρονος φόργουορντ φρόντισε να μπει από νωρίς στα πράγματα, καθώς μετά τη σέρβικη Beko, πήρε μέρος στο draft της G-League κι επελέγη στο Νο4 από τους South Bay Lakers κι έγινε ανταλλαγή στη θυγατρική των Ουόριορς.

Στις 3 Νοεμβρίου 2018 έκανε το ντεμπούτο του με τους Santa Cruz Warriors κι έγινε ο νεότερος παίκτης που πατά παρκέ σε επίσημο αγώνα στην G-League.

Επελέγη στο draft στο Νο39 από τους Πέλικανς, αλλά δόθηκε στους Ουόριορς, με αντάλλαγμα δύο μελλοντικά pick β' γύρου.

Ομάδα: Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

Ημ/νία Γέν.: 18/08/2000

Ύψος: 2.08μ

Κολέγιο: -

Προηγ. Ομάδα: Santa Cruz Warriors

Στατιστικά '19: 9.1π., 4.0ρ., 1.0ασ., 47 ματς

Διακρίσεις: -

Νο44 BOL BOLA - ΣΟΥΔΑΝ

Ο Σουδανοαμερικανός σέντερ είναι γιος του ξακουστού μπλοκέρ Μανούτε Μπολ, που αγωνίστηκε στο ΝΒΑ από το 1985 μέχρι το 1995 κι έφυγε από την ζωή από νεφρική ανεπάρκεια το 2010. Αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι δεν επελέγη στον α' γύρο, καθώς είχε εντυπωσιάσει με τα προσόντα του και το ύψος του (2.18μ).

Γεννήθηκε το 1999 στο Καρτούμ και πήρε το όνομα του προπάππου του. Κατά τη διάρκεια του Β' Εμφυλίου Πολέμου στο Σουδάν ο πατέρας του κατηγορήθηκε πως είναι κατάσκοπος των Αμερικανών, ενώ η άρνησή του να ασπαστεί το Ισλάμ, ενώ ήταν Χριστιανός, τον έκανε να έχει προβλήματα με την Κυβέρνηση και του ζητούσαν παραπάνω χρήματα για να βγάλει βίζα. Ωστόσο, με την βοήθεια Αμερικανών πολιτών, τα χρήματα μαζεύτηκαν κι ο ίδιος πήγε με την οικογένειά του στην Αίγυπτο. Εκεί έμεινε για 6 μήνες κι όταν οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν πήγε με τη γυναίκα του και τον δίχρονο τότε γιο του στο Κονέκτικατ, ως πολιτικοί πρόσφυγες.

Ο Μπολ Μπολ πήρε μεγάλη στήριξη από τον πατέρα του, όσον αφορά το μπάσκετ, και προπονούνταν μαζί. Πήγε σχολείο στα Blue Valley Northwest, Bishop Miege, Mater Dei και Findlay Prep. Το Oregon έγινε το κολέγιο που τον «φιλοξένησε» τη φετινή σεζόν, ενώ έμεινε εκτός από τον προηγούμενο Δεκέμβριο, λόγω τραυματισμού στο αριστερό πόδι.

Το 2017 συμμετείχε στην προετοιμαία των ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο U19, αλλά ο Τζον Καλιπάρι αποφάσισε να τον «κόψει» από το ρόστερ.

Ομάδα: Ντένβερ Νάγκετς

Ημ/νία Γέν.: 16/11/1999

Ύψος: 2.18μ

Κολέγιο: Oregon

Στατιστικά '19: 21.0π., 9.6ρ., 2.7τ., 9 ματς

Διακρίσεις: McDonald's All-American (2018), Jordan Brand Classic (2018), Nike Hoop Summit (2018)

Νο47 IGNAS (IGGY) BRAZDEIKIS - ΚΑΝΑΔΑΣ

Γεννήθηκε το 1999 στο Κάουνας της Λιθουανίας, αλλά έχει καναδική υπηκοότητα. Η θεία του, Lina Brazdeikytė, είναι πρώην παίκτρια και με την «Λιέτουβα» κατέκτησε το Eurobasket 1997.

Πήγε στο Orangeville Prep και κατέκτησε τον τίτλο του MVP το 2017 και το 2018. Είναι δεξιόχειρας, αλλά σουτάρει καλά και με το αριστερό. Προσέλκυσε το ενδιαφέρον 10 κολεγίων, αλλά αποφάσισε να πάει στο Michigan, στο οποίο έμεινε μια χρονιά, αφού δήλωσε συμμετοχή στο draft.

Έχει παίξει για τις μικρές εθνικές του Καναδά κι έχει πάρει το ασημένιο το 2015 στο FIBA Americas U16 Championship.

Ομάδα: Νιου Γιορκ Νικς

Ημ/νία Γέν.: 08/01/1999

Ύψος: 2.01μ

Κολέγιο: Michigan

Στατιστικά '19: 14.8π., 5.4ρ., 37 ματς

Διακρίσεις: AP Honorable mention All-American (2019), Big Ten Freshman of the Year (2019), Second-team All-Big Ten (2019), Big Ten All-Freshman team (2019), Nike Hoops Summit (2018)

Νο54 MARIAL SHAYOK - ΚΑΝΑΔΑΣ

Γεννήθηκε το 1995 στην Οτάβα από Σουδανους γονείς, τον Μακούρ και την Ελένα. Ο πατέρας του ασχολήθηκε με το μπάσκετ, καθώς έπαιξε στο Dayton κι έπειτα πήγε στο εξωτερικό. Έχει τέσσερα αδέρφια, τα δύο εκ των οποίων παίζουν επίσης μπάσκετ. Ο ίδιος άρχισε σε ηλικία 7 ετών κι έχει είδωλα τους Μάικλ Τζόρντνα, Κόμπι Μπράιαντ, Πένι Χάρνταγουεϊ και Ντουέιν Ουέιντ.

Το St. Patrick's και το Blair Academy είναι τα High Schools που μαθήτευσε, ενώ ακολούθησαν το Virgina (2014-17) και το Iowa State από κολέγια.

Ομάδα: Φιλαντέλφεια Σίξερς

Ημ/νία Γέν.: 26/07/1995

Ύψος: 1.98μ

Κολέγιο: Iowa State

Στατιστικά '19: 18.7π., 4.9ρ., 2.0ασ., 34 ματς

Διακρίσεις: AP Honorable Mention All-American (2019), First-team All-Big 12 (2019), Big 12 Tournament MVP (2019)

Νο60 VANJA MARINKOVIC - ΣΕΡΒΙΑ

Γεννηθείς το 1997 στο Βελιγράδι, προέρχεται από μια αθλητική οικογένεια, καθώς ο πατέρας του, Ζόραν, ήταν διαιτητής στο ποδόσφαιρο και κινηματογραφιστής, ενώ η μητέρα του, Ντραγκάνα, κατά έξι χρόνια μεγαλύτερος αδερφός του έπαιζαν μπάσκετ.

Άρχισε τα βήματά του από την Vračar (2006-10) κι έπειτα πήγε στην ΚΚ FMP, μέχρι που το καλοκαίρι του 2011 «μετακόμισε» στις μικρές ομάδες της Παρτίζαν, κάνοντας προπονήσεις με την ανδρική ομάδα. Από το 2014-15 έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της σέρβικης ομάδας, ενώ τον προηγούμενι Ιούνιο επέκτεινε το συμβόλαιό του κατά δύο χρόνια με το σύλλογο.

Έχει φορέσει το εθνόσημο στις μικρές ομάδες κι έχει κατακτήσει τρία μετάλλια: το ασημένιο το 2013 (Ευρωπαϊκό U16), το ασημένιο το 2014 (Ευρωπαϊκό U18) και το χάλκινο το 2014 (Παγκόσμιο U17).

Ομάδα: Σακραμέντο Κινγκς

Ημ/νία Γέν.: 09/01/1997

Ύψος: 1.98μ

Κολέγιο: -

Προηγ. Ομάδα: Παρτίζαν

Στατιστικά '19: 11.7π., 1.8ασ., 2.4ρ.

Διακρίσεις: Serbian League champion (2014), Serbian Cup winner (2018, 2019)