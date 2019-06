Ρόντμαν: «Αν έπαιζε τώρα ο Τζόρνταν θα είχε 50 πόντους μέσο όρο» (vid)

Το «σκουλήκι» του ΝΒΑ που αγωνίστηκε στο πλευρό του Μάικλ Τζόρνταν στα «χρυσά χρόνια» των Σικάγο Μπουλς ήταν... απόλυτος σε σχετική ερώτηση που του έγινε στην εκπομπή «First Take» του ESPN.

«Αν ο Μάικλ Τζόρνταν έπαιζε στη σημερινή εποχή θα είχε κατά μέσο όρο 50 πόντους. Ο ΛεΜπρόν είναι σκληρός παίκτης. Ένας από τρεις πιο σκληρούς παίκτες που αγωνίστηκε ποτέ στο ΝΒΑ. Ο Κόμπι, ο Μάτζικ, ο Καρίμ, αλλά ο Μάικλ είναι ένας. Μιλάμε για τον G.O.A.T. Μα γιατί συζητάτε για τον G.O.A.T.;»

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή.

