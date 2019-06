«Προτεραιότητα των Σέλτικς ο Βούτσεβιτς» (vid)

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο Μαυροβούνιος σέντερ αποτελεί προτεραιότητα των Σέλτικς, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που ο Αλ Χόρφορντ αναζητάει αλλού την τύχη του και ο Άρον Μπέινς θα δοθεί προκειμένου να «ανοίξει» χώρος στο salary cap.

Δείτε το βίντεο με τα όσα είπε:

After drafting Romeo Langford and trading away Aron Baynes, the Celtics are in for a busy summer. Live from the Barclays Center, our @ShamsCharania has the latest on Boston's plans, including their interest in Nikola Vucevic. pic.twitter.com/cutfL9Ku4j

— Stadium (@Stadium) 21 Ιουνίου 2019