ΝτεΚολό: «Ψάχνω να βρω συμβόλαιο στο NBA»

Ο Νάντο ΝτεΚολό μίλησε στο ESPN για το μέλλον του και παραδέχτηκε πως έχει στο μυαλό του την επιστροφή στο ΝΒΑ.

Ο Γάλος γκαρντ της ΤΣΣΚΑ ανέφερε, «έχω δώσει εντολή στον ατζέντη μου να ψάξει την αγορά του ΝΒΑ τις επόμενες εβδομάδες. Ανυπομονώ για την επόμενη ομάδα που θα παίξω».

Ο ΝτεΚολό όταν αποχώρησε από την ΤΣΣΚΑ είχε δηλώσει πως θα έψαχνε κάτι καλύτερο από την ομάδα της Μόσχας.

After five years away, EuroLeague star guard Nando De Colo planning return to the NBA. ESPN story: https://t.co/8ZvrXEMnPu

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 21 Ιουνίου 2019