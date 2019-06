Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια του Yahoo Sports, ο 23χρονος γκαρντ αποδέχτηκε την πρόσκληση των Μπακς και θα βρεθεί στο ρόστερ της ομάδας στο Summer League.

Όπερ και σημαίνει ότι ο ταλαντούχος σουτέρ θέλει να δοκιμάσει το ενδεχόμενο να βρεθεί στο ΝΒΑ την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Sources: Undrafted Wofford sharpshooter Fletcher Magee has agreed to play NBA summer league with the Milwaukee Bucks.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 21 Ιουνίου 2019