Ο 20χρονος πάουερ φόργουορντ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης από την Ανγκόλα που επιλέγεται από ομάδα του ΝΒΑ στο draft.

Ο Φερνάντο επελέγη στο Νο34 από τους Σίξερς και δεν μπόρεσε να κρατήσει την συγκίνησή του, αφού ξέσπασε σε κλάματα.

Bruno Fernando makes history as the first Angolan player ever to be drafted into the NBA! #NBADrafthttps://t.co/I3tRipxcU4 pic.twitter.com/WP6hBQtXuZ

